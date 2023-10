Calcio | Catania- Avellino in diretta sulla Rai

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer la prima volta una partita della regular season della Serie C sarà trasmessa indi domenica pomeriggio su Rai 2. Lo annuncia la Lega Pro. Si tratta della partitain programma domenica 29 ottobre 2023 dalle ore 16 indallo stadio “Massimino”: rossazzurri contro biancoverdi, due club dalla grande tradizione calcistica, con trascorsi in Serie A e seguiti da moltissimi tifosi. La domenica su Rai 2 con la visione diè un altro segnale della crescita e del miglioramento di una categoria seguita da milioni di tifosi italiani, che sta guadagnando visibilità sempre maggiore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ospite della trasmissione 'Big Chance', ai microfoni di ChanceBet News, Davide Marsura ha parlato del momento della squadra rossazzurra, di mister Tabbiani e del rapporto coi tifosi etnei: "Credo che ...