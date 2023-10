Bundesliga 2023 2024 | il Borussia Dortmund piega il Werder Brema ed è primo per una notte

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ancora una vittoria per il, che sale provvisoriamente in vetta alla classifica della. I gialloneri riescono a battere col minimo scarto il, seppur con merito, grazie al gol messo a segno da Julian Brandt a metà del secondo tempo, che fa volare a quota 20 punti il BVB e fa sprofondare gli ospiti, che restano a 6 punti e incassano la sesta sconfitta stagionale. Al Signal-Iduna Park i gialloneri spingono sull’acceleratore per tutto iltempo, ma faticano a costruire occasioni vere da gol e sono imprecisi a ridosso dell’area avversaria, mentre nella ripresa i ritmi paradossalmente calano un po’ e ci sono tante interruzioni, ma ecco che ci pensa Brandt a firmare l’1-0 esattamente a metà del secondo ...

Il Borussia Dortmund fa suo l'anticipo dell'ottava giornata di Bundesliga e sale temporaneamente in cima alla classifica. Al Signal Iduna Park termina con il punteggio di 1-0 la sfida con il Werder Br