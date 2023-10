Le parole di Cristian, ex giocatore del Milan, sul casoche sta investendo il calcio italiano Cristian, ex giocatore del Milan, ha parlato a Sportitalia. PAROLE - "Sono errori che si fanno e che ...

Brocchi: “Scommesse Siamo tutti umani e possiamo commettere errori” Pianeta Milan

Brocchi:" Scommesse, errori che si pagano. Spesso sono leggerezze Tutto Juve

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato la carta dei doveri proposta in risposta al caso scommesse emerso recentemente a margine della presentazione di riqualificazione ...Christian Brocchi ha parlato del caso scommesse a Sportitalia: "Sono errori che si fanno e che si pagano. Spesso uno ha leggerezza nel pensare di non fare niente di male e che non crea problema e poi ...