Brighton | De Zerbi | “Guardiola è il miglior allenatore del mondo | sono felice quando parla di me”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il tecnico del, Roberto De, alla vigilia della gara di Premier League 2023/2024 contro il Manchester City, hato in conferenza stampa rispondendo agli elogi di Pep: “È ildeled è un riferimento. Non solo per me, ma penso per tutti gli allenatori dello sentore di me, anche se la cosa mi imbarazza un po’. Stiamo lavorando perare. Non siamo ancora una grande squadra, ci stiamo lavorando. Questa è una stagione molto difficile per noi. Penso che stiamo giocando bene, lottando con tutti, ma dobbiamoare, progredire, adattarci a una nuova sfida, a una ...