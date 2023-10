Briatore e Gregoraci | il figlio alla scuola più costosa al mondo | cifre impensabili

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nathan Falcosi trasferisce a Ginevra. Ildi Elisabettae di Flaviolascerà Montecarlo per andare a studiare nellapiùal. A immortalare il momento la stessanelle ultime storie pubblicate su Instagram. "Il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso...quelle giornatine intense che poi la sera crolli. I mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare, ma la vita è bella anche per questo", ha scritto a corredo di uno scatto. Il 13enne andrà dunque in Svizzera, più precisamente nella località di Rolle, sulle sponde del lago di Ginevra. Ildell'imprenditore è ora uno studente del prestigioso Institut Le Rosey. Unanon come tante, ...