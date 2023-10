Boscoreale e Castellammare | Trovate 333 munizioni

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) e arrestato il gestore di un ristorante per furto di corrente elettrica Un servizio a largo raggio adi Stabia che ha visto impiegati decine di militari delle rispettive compagnie. I carabinieri hanno setacciato le strade senza tralasciare le aree comuni dei plessi popolari. A– nel rione “Piano Napoli” – i militari hanno trovato in un muretto a secco costruito nei pressi dell’isolato 15 un vero e proprio arsenale. 97 proiettili calibro 38, 160 proiettili calibro 9×21, 4 calibro 6,35 e 72 proiettili a salve di vario calibro di cui 11 modificati. Un totale di 333che erano nascoste insieme a 50 grammi di cocaina e ad 1 caricatore per pistola. A, invece, i carabinieri hanno arrestato il gestore di un ristorante di corso Garibaldi. ...