Borse | settimana in rosso su tensioni Medio Oriente Milano -3% la peggiore

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sull'Italia pesa l'attesa per il giudizio di S&P sull’Italia :è il primo banco di prova dopo la presentazione della manovra di governo. Spread in rialzo, resta sopra 200 punti.

Borse, Europa chiude in positivo settimana difficile tra incognita tassi e Israele. Milano +1,5% Il Sole 24 ORE

Chiusura di settimana in netto calo per la Borsa di Milano Verità e Affari

Ultima seduta della settimana chiaramente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,40% a 27.357 punti, l'Ftse All share in calo dell'1,39% a quota 29.137 nel ...Vola Nexi (+17%) su voci offerte,si sgonfia Mediobanca (-9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Archiviano una settimana in rosso i listini europei che scontano i timori legati alle te ...