Borse | Europa pesante con corsa ai rendimenti e rischi Medio Oriente

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Attesa per il giudizio di S&P sull’Italia: primo banco di prova dopo la presentazione della manovra di governo

Avvio negativo per leeuropee. Francoforte perde l'1,15%, Parigi l'1,03% mentre Londra cede un più modesto 0,46%. .

Borsa: l'Europa parte negativa, Francoforte -1,15% - Italia-Mondo Trentino

Cina: Banca centrale mantiene invariati tassi sui prestiti. In Giappone rendimenti record e ... Il Sole 24 ORE

La Borsa svizzera ha iniziato l'ultima seduta della settimana in ribasso. L'incide SMI verso le 9.15 segnava -0,85% a 10'359,30 punti.Previsto un avvio negativo per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee nell’ultima seduta della settimana. Oggi è giornata di scadenze tecniche; sono arrivat ...