Borsa | Milano scivola con l' Europa nel giorno del rating di S&P

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ultima seduta della settimana chiaramente negativa per ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,40% a 27.357 punti, l'Ftse All share in calo dell'1,39% a quota 29.137 nel ...

..., Genova e Napoli, operativi 24 ore su 24 nella vigilanza di 13 mila siti aziendali per la sicurezza di dipendenti e cittadini. I dati sono stati resi noti nel corso del Security day di Poste ...

Borsa: Milano chiude in evidente calo, Ftse Mib -1,4% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Ftse Mib, Milano chiude in calo del -1,4% QUOTIDIANO NAZIONALE

Milano, Genova e Napoli, operativi 24 ore su 24 nella vigilanza di 13 mila siti aziendali per la sicurezza di dipendenti e cittadini. Leggi anche: Poste Italiane incasserà 990 milioni per i conti ...Ultima seduta della settimana chiaramente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,40% a 27.357 punti, l'Ftse All share in calo dell'1,39% a quota 29.137 nel ...