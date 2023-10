Borsa | Milano debole - 1% con l' Europa | brilla solo Nexi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Piazza Affari perde ( - 1%) in linea con gli altri listini europei. Sono negativi i futures su Wall Street e il petrolio Wti resta sopra i 90 dollari al barile, sui livelli di fine settembre, per i ...

Scambi in ribasso per ladi, che accusa una flessione dello 0,98% sul FTSE MIB , in attesa dell' aggiornamento sul rating italiano da parte di S&P , previsto in serata, primo banco di ...

Piazza Affari perde (-1%) in linea con altri listini europei. Spread Btp al 4,92%, Nexi (+3,6%), Brunello Cucinelli (+3,3%). Iveco, Saipem, Mps, Poste, Stellantis, Tim in ribasso. Petrolio Wti sopra 90 dollari al barile.