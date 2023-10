Borsa | l' Europa parte negativa | Francoforte - 1 | 15%

Avvio negativo per le Borse europee. Francoforte perde l'1,15%, Parigi l'1,03% mentre Londra cede un più modesto 0,46%. . 20 ottobre 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - La guerra in Medio Oriente, i rendimenti in rialzo e i rischi su crescita economica e inflazione dipingono uno scenario a tinte fosche per i listini a ...La Borsa svizzera ha iniziato l'ultima seduta della settimana in ribasso. L'incide SMI verso le 9.15 segnava -0,85% a 10'359,30 punti.