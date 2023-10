Borsa | l' Europa conclude ampiamente negativa | Londra - 1 | 3%

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Mercati azionari del Vecchio continente in chiaro ribasso: lapeggiore è stata quella di Francoforte, che ha ceduto l'1,6% finale, seguita da Parigi e Amsterdam che hanno perso un punto e mezzo ...

Mercati azionari del Vecchio continente in chiaro ribasso: lapeggiore è stata quella di Francoforte, che ha ceduto l'1,6% finale, seguita da Parigi e Amsterdam che hanno perso un punto e mezzo percentuale. In calo dell'1,3% sia Londra sia Madrid.

Borse, Europa pesante con rischi Medio Oriente. A Milano scatta Nexi Il Sole 24 ORE

La prima ha rivisto la guidance a fine anno dopo aver dichiarato di aspettarsi un fatturato di 300 mln euro nel 4* trimestre, che porterebbe il totale per il 2023 oltre il miliardo. Equita Sim ha ...Realizzi su Saipem (-6%), tengono le utility. Spread a 204 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Chiudono l'ultima seduta della settimana in rosso gli indici continentali, con il Ftse Mib ...