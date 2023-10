Bonus Cultura 18App | fondi esauriti | stop alle registrazioni Renzi attacca | “Ma che paura può farvi | signori della destra | un ragazzo che legge o che va a un concerto?”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) "Il Governo ha cancellato la #, lo strumento per avvicinare i ragazzi alla. Ho denunciato questa scelta dieci mesi fa e sono stato accusato di fare allarmismo. Oggi purtroppo la verità viene a galla e il conto lo pagano i diciottenni". L'articolo .

Lo hanno sperimentato sulla loro pelle i nati nel 2004, che quindi hanno compiuto 18 anni nel 2022: avevano tempo fino al 31 ottobre per riscattare i 500 euro delregistrandosi alla ...

Già da giorni in molti denunciavano le difficoltà con la registrazione per il Bonus Cultura. Adesso si capisce perché. Un avviso secco, burocratico, sulla homepage del sito "18App": "Si comunica che ...