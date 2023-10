Bologna | recuperato Kristiansen

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ultime da Casteldebole, domenica in campo contro il Frosinone al Dall'Ara Ilritrovaverso il Frosinone: a 72 ore dalla sfida contro i ciociari, il difensore danese si è allenato in gruppo e sarà disponibile per il match. A Casteldebole oggi intanto la squadra rossoblu ha svolto attivazione atletica, esercitazioni tattiche e partitella finale in preparazione della ripresa del campionato: tutti i Nazionali sono rientrati alla base. Se con il Frosinoneci sarà, diversa la situazione per Jhon Lucumí e Stefan Posch: per entrambi solo allenamento differenziato e in recupero dai rispettivi infortuni al pari del lungodegente Soumaoro. In difesa spazio ancora a De Silvestri sulla destra e a Calafiori al centro della retroguardia con Beukema dinanzi la porta difesa da Skorupski. Fantacalcio.it per Adnkronos ...