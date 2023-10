Bologna | Motta | «De Laurentiis non è il mio presidente | le voci…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le parole di Thiago, allenatore del, in vista della sfida di campionato contro il Frosinone. I dettagli Thiagoha parlato in conferenza stampa in vista di-Frosinone. PAROLE – «Contatti con De? Non è il mio, zero commenti. Tutte le partite sono importanti, la nostra ora è il Frosinone, affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto ma che continua con una dinamica incredibile.. sarà una domenica fantastica con lo stadio pieno, abbiamo la responsabilità di fare il nostro massimo».