Bodies | la spiegazione del finale della serie thriller Netflix

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Avete già terminato la visionenuovabasata sulla graphic novel di Si Spencer? Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di, lo show creato da Paul Tomalin è ambientato su quattro diverse linee temporali: quattro detective trovano un cadavere – lo stesso misterioso individuo, nudo e con uno strano tatuaggio sul polso – nel 1890, nel 1941, nel 2023 e nel 2053. Nel corsovisione seguiamo le indagini dei personaggi e scopriamo il segreto dell’uomo, che è arrivato dal futuro, dalla quarta timeline, quella del 2053. Nel 2023 un ragazzo, Elias Mannix, farà esplodere un devastante ordigno che distruggerà Londra ed ucciderà centinaia di migliaia di persone: da questo evento drammatico verrà ricostruita una società dittatoriale, basata però su principi di uguaglianza ed ...

Bodies, la spiegazione del finale della serie Netflix Today.it

Real Human Bodies Exhibition Una Mostra di Veri Corpi Umani – GELA BlogSicilia.it

Come vedremo in questa spiegazione del finale di Bodies, i loop temporale in cui la distruzione di Londra sembra inevitabile può però essere spezzato, questo grazie al lavoro congiunto di Gabriel ...Today plurisettimanale telematico reg. al Tribunale Roma n. 165/2017 in data 20.10.2017 P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI ...