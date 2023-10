BMW | Mini | Rolls-Royce | Toyota e Lexus cambiano le spine dei veicoli elettrici

Nel comparto premium, il gruppoha totalizzato 77.711 consegne, pari a un più 11,1 per cento, dove il brand dell'Elica ha avuto un incremento del 12,4 per cento eun più 6,4 per cento. Ha ...

La nuova Mini fa tappa in anteprima a Parma Gazzetta di Parma

BMW passa alla vendita diretta in Europa. Si inizia con Mini, a gennaio 2024 in Italia Hardware Upgrade

La nuova Mini sta per arrivare sul mercato. E a Parma si annuncia con un evento organizzato dal Gruppo Autotorino: martedì 24 ottobre all’Aero Club Gaspare Bolla di via Mantelli saranno presentate in ...autonomia Km 305 potenza CV/KW 184/135 coppia max nm 290 velocità massima km/h 160 consumo medio kWh/100 km 13,7 Emissioni CO 2 g/km 0 Peso Kg 1.540 ...