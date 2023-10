Blu Estoril o blu Cina Questo (non) è il dilemma

...si rivolge con insistenza alla collega in studio - " per me l'unico giudizio che conta è quello della Viviana " - soffermandosi sulla tonalità didella camicia indossata definendoloe ...

Che da quel momento diventa il centro del discorso. «Ma la bellezza di questo blu Estoril» si chiede lui. Lei precisa: «È blu Cina». Macché, «è blu Estoril, una donna acculturata come te dovrebbe ...Tra le tante spinose questioni - personali, politiche, mediatiche - sollevate dalla separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, quella che più ha incuriosito i fashionisti riguarda la differenz ...