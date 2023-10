Blanca 2 | Dettagli della puntata del 26 ottobre | Problemi per Sebastiano e dilemma per Liguori

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le nuove informazioni sulla quarta episodio di2, prevista per giovedì 26alle 21:30 su Rai1, sono finalmente arrivate. Questavedrà come protagonisti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon in un episodio denominato Fumo negli occhi. Evitate di leggere se non volete spoiler. La storia ruoterà attorno al caso dell’attentatore che viene riaperto. Allo stesso tempo,affronta delle sfide, mentre Micheleha a che fare con una questione personale che potrebbe avvicinarlo nuovamente a2,sul quarto episodio del 26Nell’episodio di Fumo negli occhi, il mistero dell’attentatore ritorna al centro dell’attenzione.stessa si ...