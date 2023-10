Bimba scomparsa a Firenze | si scava nel cortile dell’ex hotel Astor

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Terzo giorno di ispezione per lo squadrone di 'Cacciatori' dei carabinieri Terzo giorno di ispezione dei militari dello squadrone dei carabinieri “Cacciatori di Calabria”, reparto dotato di particolare capacità nell’individuazione di nascondigli o intercapedini all’interno di pareti, nell’exdi via Maragliano aalla ricerca di tracce di Mia Kataleya Chicclo Alvarez, conosciuta come Kata, la bambina peruviana di 5 annidallo scorso 10 giugno, e delle possibili vie di fuga dei rapitori. Oggi vengono utilizzate delle ruspe perre nel, dove Kata è stata vista per l’ultima volta. L’ex albergo al momento della sparizione della bambina era occupato da oltre cento persone, soprattutto cittadini ...