Billie Eilish | il nuovo tatuaggio che sconvolge i fan

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Non è mai stata una ragazza propensa a far vedere troppo del suo corpo. La cantante ha sempre faticato molto a mostrarsi a causa delle critiche sul web ma ora, forse anche grazie allo sguardo attento di qualche fan che durante i suoi concerti ha visto qualcosa sbucare da sotto la maglietta, la popstar americana ha postato una foto in cui mostra un grandeche le corre su tutta la schiena., ildal significato misterioso Un enormeche le occupa tutta la schiena, che corre dalla nuca per tutta la colonna vertebrale.stupisce i suoi fan postando una foto in cui lo mostra in tutta la sua interezza, discostandosi per un momento dalla sua solita riservatezza nel mostrare ...