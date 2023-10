Billie Eilish e la foto virale del suo tatuaggio

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Famosa per mostrare molto raramente il proprio corpo,ha deciso di pubblicare su Instagram unanella quale svela il suosulla spina dorsale. Il post arriva poco dopo che un fan, durante un concerto della cantante, si era accorto di un disegno che sbucava dalla sua schiena. Il tattoo, ideato e realizzato dall’artista Matias Milan, consiste in alcune linee intrecciate che dalla nuca corrono lungo la colonna vertebrale. E, dopo la pubblicazione dello scatto, i fan si sono scatenati: “Non capisco cosa dovrei vederci” commenta un follower. “Pensavo fosse il portale di Stranger Things”, scrive un altro, alludendo alla forma allungata e ai colori nero e rosso. “Sembra che una bambina abbia giocato con l’inchiostro”, commenta un terzo. “Come quando controlli se funziona la penna sul retro del ...

IT Chi lo avrebbe mai detto che questo potesse essere il piatto preferito da Ilary Blasi Chi lo avrebbe mai detto che questo potesse essere il cibo preferito da

Billie Eilish, virale le foto dell’enorme tatuaggio sulla schiena Radio 105

Billie Eilish, il nuovo tatuaggio sulla schiena scatena i fan Vanity Fair Italia

La stagione partirà ufficialmente il 21 e il 22 ottobre dove assisteremo a Con la Carabina di Pauline Peyrade per la regia di Licia Lanera ...Nel 2017 sul web nasce una nuova stella della musica: si chiama Claire Cottrill, in arte Clairo, e diventa famosa in un batter d'occhio dopo aver registrato una canzone semplice e vulnerabile, Pretty ...