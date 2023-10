Biden | “Ucraina e Israele vitali per Usa” Presidente chiede 100 miliardi al Congresso

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non possono abbandonare l’e voltare le spalle a. Per questo ilJoe, con un discorso dallo Studio Ovale nella prima serata americana di giovedì 19 ottobre,alaiuti straordinari per consentire a Washington di continuare a sostenere i due paesi con un “investimento straordinario” che, secondo Nbcnews, potrebbe raggiungere i 60per l’e i 40di dollari per. Quattro fonti hanno confermato la cifra all’emittente, evidenziando che alcuni esponenti delhanno già iniziato a ricevere dettagli sul nuovo pacchetto che potrebbe ancora variare. “Hamas e Putin rappresentano minacce ...