Besiktas | secondo la stampa turca il nuovo allenatore sarà Igor Tudor

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Derby di Istanbul domani fra Galatasaray ee tra gli ospiti siederà in panchina Burak Yilmaz. Scelta ad interim fino alla convocazione dell’Assemblea Generale Elettorale Straordinaria prevista per dicembre, quando il club eleggerà ilpresidente. Tuttavia, stando alla, il nome delc’è già ed è una vecchia conoscenza del calcio italiano, è. Fanatik riporta infatti chesarebbe stato a Istanbul durante la pausa nazionali, assistito dal suo rappresentante, e avrebbe avviato i primi colloqui. Il croato assisterà inoltre proprio alla partita contro il Galatasaray, che ha allenato da febbraio a dicembre 2017. Dopo 8 giornate di campionato ilsi trova in ...