Beatriz lascia Uomini e Donne | sul web è caos | “Trattata come uno straccio”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Oggi aè andata in onda la parte di trono classico in cuiD’Orsi ha deciso di andare via dal programma. La ragazza è stata messa sotto torchio dal tronista, il quale ha riportato alcune segnalazioni sul suo contro. La corteggiatrice ha provato a difendersi, tuttavia, non è stata molto convincente, sta di fatto che alla fine si è sentita un po’ costretta ad andare via. Da casa in molti hanno avuto la percezione che i presenti in studio non vedessero l’ora che la ragazza se ne andasse, pertanto, si è sollevato un polverone.D’Orsiquasi costrettaD’Orsi ha deciso di abbandonare. La sua scelta, però, è stata un po’ obbligata per certi versi, ...