(Di venerdì 20 ottobre 2023) Vittorie per Denver, Phoenix e Minnesota ROMA - Un posto in quintetto titolare ripagato da 11(3/7 dal campo con 2/6 da tre e 3/3 ai liberi), 5 rimbalzi, due assist, una palla persa e una recuperata in 27 minuti: questo lo score di Simonenel test diche ha vistobatt

La guardia dei Philadelphia 76ers James Harden ha saltato per la seconda volta in fila gli allenamenti in vista dell'inizio della regular season, il 24 ottobre notte. I Sixers affermano che il ...

Quest’anno l’NBA sarà diversa Il Post

Basket: Nba. 11 punti Fontecchio in preseason ma Utah ko Tiscali

Una settimana dopo aver sconfitto in amichevole i Thunder, i Pistons tornano in campo per l'ultima amichevole contro lo stesso avversario al BOK Center di Tulsa. I rookies Ausar Thompson e ...Phoenix si è imposta con un secco 123-100, grazie ad un terzo periodo perfetto. Durant ha chiuso la partita con 21 punti totali. James, dall'altra parte, ha messo a referto 19 punti. Si ritroveranno ...