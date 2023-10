Bartabas | cavaliere-artista | debutterà domani a Parigi con lo spettacolo ‘Donne Persiane’ mentre in Italia è uscito il suo libro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Per gli aficionados del teatro equestre e dellocircense è arrivato nelle libreriene e online, pubblicato da More than a Horse, “Da un cavallo all’altro”,in cui, il 66enne-conosciuto a livello internazionale come fondatore del Teatro Equestre Zingaro e dell’Accademia delloEquestre di Versailles- ripercorre la sua vita e la sua straordinaria carriera, raccontando le storie dei molti cavalli che lo hanno accompagnato nel lungo itinerario artistico. Quellana è la prima edizione straniera di questo volume, edita con successo in Francia nel 2020 da Gallimard. Un’opera in cuidimostra il proprio talento letterario, raccontando con stile ...

... pubblicato da More than a Horse, "Da un cavallo all'altro", libro in cui, il 66enne- artista - conosciuto a livello internazionale come fondatore del Teatro Equestre Zingaro e ...

Bartabas, cavaliere-artista, debutterà domani a Parigi con lo ... Adnkronos

More Than a Horse pubblica Bartabas: 'Da un cavallo all'altro' CavalloMagazine

"Da un cavallo all'altro", edito da More than a Horse, racconta l'arte della vita con gli equini Per gli aficionados del teatro equestre e dello spettacolo circense è arrivato nelle librerie italiane ...Da Cabaret équestre alla serie dei Cabaret de l'exil, passando per Chimère, Èclipse, o Loungta, gli spettacoli della compagnia Zingaro, che ha fondato oltre 35 anni fa, hanno trionfato in tutto il ...