Bari-Modena | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 20 ottobre 2023)è valida per la decima giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliUn avvio di stagione deludente che ha portato al cambio in panchina. Inevitabile. Mignani, passato dall’essere quasi l’eroe di un popolo intero visto che stava portando la squadra inA, all’essere esonerato dopo nove giornate. Ilsi è affidato a Marino per questa stagione, cercando di risalire la china. Una squadra costruita per stare in alto. Marino, nuovo tecnico del(Lapresse) – Ilveggente.itAncora nessuna vittoria in casa per i pugliesi in questa stagione. Quattro gare e altrettanti pareggi. Un cammino di certo che non poteva passare inosservato agli occhi della dirigenza che ...