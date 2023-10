Bari | Marino | “Voglio una squadra mentalmente libera Nasti…”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le parole di Pasqualein conferenza stampa alla vigilia di-Modena, partita che segna il suo esordio in biancorosso

Alla vigilia di- Modena, ha parlato Pasqualein conferenza stampa. Per l'allenatore siciliano ed ex Catania , si tratterà dell'esordio sulla panchina dei pugliesi. In sala stampa,ha fatto il ...

Marino riannoda il filo con la B a 22 mesi dall’ultima volta, risalente ai tempi di Crotone. Lo fa ereditando una squadra che ha totalizzato 10 punti nelle prime nove giornate sotto la guida di Michel ...“Abbiamo cercato di dare continuità a quello che è stato fatto, con qualche cambiamento senza stravolgere il tutto. Abbiamo provato ad aggiungere qualcosa con delle idee diverse. In allenamento ho vis ...