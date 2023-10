Barcellona | Xavi | “Le condizioni di Lewandowski migliorano | spero che recuperi per il Clàsico”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Athletic Bilbao: “Ci aspetta una gara dura contro una squadra forte fisicamente e coraggiosa. Ha iniziato la stagione alla grande e a noi mancano giocatori importanti, ma non deve essere una scusa“. Quando parla di assenze,si riferisce soprattutto a Robert: “Le suee la caviglia gli fa sempre meno male. Mi auguro che riesca a esserci per il: ha tanta voglia di giocare ed è un riferimento per la squadra. Infortuni? Sono causati dal calendario fitto ma a volte anche dalla semplice sfortuna“. Infine, il tecnico dei blaugrana ha concluso toccando il tema del ‘madridismo sociologico‘: “La penso esattamente come il presidente ...