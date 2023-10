Ballando con le stelle 2023 | chi sono i primi ballerini per una notte

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – 'con le' torna domani, sabato 21 ottobre, in prima serata su Rai1 e diventa maggiorenne. Il dance show condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, giunge quest’anno infatti alla sua diciottesima edizione con un cast di concorrenti tutto nuovo. "18 anniuna strada veramente lunga – sottolinea la conduttrice – la nostra sfida è stata quella di rimanere al passo coi tempi". E, non a caso, nella prima puntata mette i suoi riflettori al servizio della sensibilizzazione sull'autismo. Come 'Ballerino per una', sabato salirà sul palco Andrea Antonello, un ragazzo autistico di trent’anni che si cimenterà in una performance sulle note di “Vent’Anni” di Massimo Ranieri, accompagnato dal padre Franco, con cui ha già girato il mondo in moto e che ...