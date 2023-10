‘Bada come la fuma’ | All’Antico Vinaio apre a Napoli | joint venture con Percassi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Da unacon, siglata a dicembre scorso, nasce ail primo store del Sud di Tommaso Mazzanti, per tutti Tommy, punto di riferimento per gli amanti dello street food italiano con le sue schiacciate toscane appena sfornate e rilanciate sui canali socialal motto di “Badala fuma”. La sede partenopea presentata oggi alla stampa (l’apertura al pubblico è prevista per domani, ndr) è in Corso Umberto I n. 28, in piena zona universitaria. Dopo New York e Los Angeles, un salto nel Mezzogiorno d’Italia, in attesa di scendere ancora più in giù, verso la punta dello Stivale. Ad oggi, gli store della bottega toscana fondata a Firenze dalla famiglia Mazzanti nel 1989 sono presenti in sei diversi punti del capoluogo toscano e non ...