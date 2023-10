AZ Alkmaar vs Heerenveen – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’AZ, che ha già fatto faville, accoglie l’all’AFAS Stadion per uno scontro di Eredivisie sabato 21 ottobre sera. La pausa internazionale è arrivata nel peggior momento possibile per l’AZ, che avrebbe dovuto essere in vetta dopo la famosa vittoria in trasferta contro un Ajax in difficoltà. Il calcio di inizio di AZvsè previsto alle 21 Anteprima della partita AZvsa che punto sono le due squadre AZMentre la maggior parte dei titoli dei giornali sarà stata incentrata sulla sconfitta dell’Ajax, la prestazione dell’AZ nella vittoria per 2-1 nella capitale olandese è stata da ammirare. L’AZ ha acquisito una certa abilità nel battere l’Ajax alla Johan Cruijff Arena: la vittoria di due ...