Avevo paura | ma quella chiamata | Wanda Nara | il retroscena su Milly Carlucci

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023)si sta allenando duramente in vista della prima puntata di Ballando con le stelle, in programma sabato 21 ottobre. Intervistata dal Corriere della Sera, la moglie di Mauro Icardi ha rivelato unsu: “Sono coraggiosa. Il ballo non è il mio.mami chiama all'inizio di ogni stagione, da quindici anni. La prima volta non ero ancora famosa in Italia. Ero appena arrivata a Catania. Ora ho deciso che era il momento di mettersi in gioco”. Lasarà stata sicuramente contenta del suo “sì”, che aggiunge ulteriore interesse a un'edizione dalle grandi premesse.ha dichiarato di non aver mai studiato danza, quindi questa esperienza per lei ...