Aveva rubato auto ed era in possesso di armi | preso

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione dei furti diveicoli, hanno recuperato unavettura Jeep Compass Limited, asportata in Quindici alcuni giorni fa. I poliziotti, attraverso il sistema di video sorveglianza e con il concorso del personale del Commissariato di Nola hanno rintracciato il veicolo in un parcheggio, nell’immediata periferia di Nola. Nella circostanza veniva appurato che i malfattori, utilizzando un modus operandi oramai consueto,no sostituto le targhe originali, sostituendole con altre risultate successivamente clonate ed appartenenti ad altra analoga vettura. Il mezzo recuperato, dopo gli accertamenti di rito, è stato restituito al legittimo proprietario. In 45enne di Lauro è stato deferito in stato di ...

