Avellino Sostanza acida cade da balcone | ferita ragazza incinta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Una donna di 22 anni,del suo primo figlio, è rimastada unamentre percorreva a piedi via Piave, ad. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le ore 18. La giovane ha riportato lesioni alla testa e al volto. Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Una donna di 22 anni, incinta del suo primo figlio, è rimasta ferita alla testa e al volto da unaacida mentre percorreva a piedi via Piave, ad. È accaduto poco dopo le ore 18. Secondo una prima ricostruzione, il liquido sarebbe caduto sulla strada dal balcone di un palazzo. La ...

Sostanza acida cade da balcone, ferita ragazza incinta Euronews Italiano

Acido dal balcone in pieno centro, colpita una donna incinta ilmattino.it

Incidente Scioccante ad Avellino: 22enne Incinta Colpita da Acido Un evento scioccante ha sconvolto la tranquillità di Avellino il 19 ottobre. Una giovane ... Leggi tutto ...Dopo la serie di colpi dei ladri e tentativi non andati a segno, sono stati effettuati nella città di Avellino servizi straordinari ad “Alto impatto”. Come stabilito in ...