Autunno e benessere | 5 buone abitudini da mettere subito in pratica

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pexels Photo Quanti di noi pensano chesiano due concetti che vanno poco d’accordo? Potrebbe essere colpa delle ridotte ore di luce. Oppure delle temperature più rigide. O anche dello stress lavorativo. Fatto sta che, finita l’illusione dell’estate infinita data dal caldo anomalo, l'”october blues” colpisce molti italiani. Uno su tre si dichiara scontento “della situazione, dello stile di vita o delle condizioni in cui si trova” (PwC Hopes and Fears Global Workforce Survey 2023). E ben il 58% si sente stanco e sopraffatto dagli impegni (dati Eurodap – Associazione europea per il disturbo da attacchi di panico). Per uscire da questo loop e affrontare l’con la giusta carica, la sola forza di volontà non basta. Accanto ad allenamento e corretta nutrizione, il mental coaching insegna a gestire lo stress anche ...

sono le più ricche di nutrienti essenziali per ile allontanare malanni VERO . 'In particolare cavolo nero, broccoli, cavolini di Bruxelles e rucola sono tra le verdure che contengono il ...

Autunno incantato in Tenuta de l’Annunziata CiaoComo

Autunno e foliage, 7 luoghi di benessere tra spa e natura dove rigenerarsi e godersi un weekend di relax Il Fatto Quotidiano

Cresce l’interesse per l’antichità, in particolare per la grandezza dell’impero romano e per ciò che lo rappresenta, i palazzi del potere. Ecco allora un ...Dimenticate i tronchetti neri o in cuoio marrone perchè quest’Autunno-Inverno 2023/2024 la nuova tendenza sono gli stivaletti donna argento. Vincono in originalità grazie alla scelta di un colore ...