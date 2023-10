Auto travolge una ragazza di 16 anni | morta sul colpo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tragedia sulle strade di Torino. Nella mattina di oggi, venerdì 20 ottobre, una Volkswagen Bora che viaggiava in direzione di San Mauro Torinese ha investito unaucraina di 16uccidendola sul. L'uomo al volante si è immediatamente fermato a prestarle soccorso ma ormai non c'era...

I carabinieri della Stazione di Manziana e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un 36enne italiano che, poco prima, alla guida della propriaaveva travolto un motociclo con a bordo un uomo di 62 anni e la figlia di 38. I militari hanno inseguito l'uomo che era fuggito senza prestare soccorso alle vittime del sinistro. Bloccato a poca ...

Una ragazza di 16 anni, di origini ucraine, è morta questa mattina a Torino investita da un'auto, in corso Casale ... Non è ancora chiaro se la ragazza sia stata travolta mentre attraversava le ..."Non l'ho vista" è l'unica cosa che ha detto il conducente della Volkswagen che questa mattina poco dopo le 7 ha travolto e ucciso una secidenne ... pressi delle strisce quando è stata colpita ...