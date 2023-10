Auto in fiamme a Roma Nord | automobilisti scappano a piedi per mettersi in salvo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ennesimo caso diin. L’episodio è avvenuto nella zona di Tor di Quinto, dove unveicolo ha cominciato a prendere fuoco mentre percorreva l’Olimpica. L’episodio, avvenuto allo svincolo prima di accedere a Ponte Milvio, ha costretto numerosemobili a scendere dalla rampa in retrcia. Chi non aveva la possibilità di fare una manovra in piena emergenza, è stato costretto a scendere dall’abitacolo ein sicurezza procedendo a, con rischio che anche la propriavettura venisse divorata dal fuoco.in: traffico in tilt nella zona di Ponte Milvio L’episodio è avvenuto dopo l’ora di pranzo, quando si sono ...

Solo pochi giorni fa, a Loiano, un altro stabile - un garage, anch'esso con il tetto in legno - aveva preso fuoco , carbonizzando le dueparcheggiate al suo interno. ...

Auto divorata dalle fiamme, coppia salva per miracolo: esplosioni e paura a Porto Sant'Elpidio (Video) Cronache Fermane

Paura a Cordenons, auto completamente distrutta dalle fiamme Friuli Oggi

Intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco per un incendio al tetto in legno di una abitazione, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre, a Castel San Pietro Terme, in via Riniera. Le sei ...Numerose auto sono state carbonizzate dalle fiamme a Villafranca Tirrena. La strada, Via Nazionale rimane chiusa a causa di un albero che è caduto ostruendo il sottopasso. L'altezza delle fiamme ha ...