Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio su Italia 1 | trama e storia vera del film con Dev Patel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Stasera 20 ottobre su1 va in onda- Unadi, cast edeldel 2018 con Dev. Stasera 20 ottobre su1 va in onda- Unadidel 2018 diretto da Anthony Maras con Dev. Come specificato nel titolo della pellicolaè tratto da una...