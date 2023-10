Atp Tokyo 2023 | Shelton elimina Paul | fuori anche Auger-Aliassime | Mochizuki da sogno

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Giornata di grandi sorprese in Giappone, dove si è delineato il quadro delle semifinali dell’Atp 500 di. Tutte e tre le teste di serie rimaste in corsa sono uscite di scena, mentre il giocatore con la classifica più alta nonché l’unico top 40 uscito indenne è Ben. Il giovane statunitense ha vinto con il punteggio di 7-6 6-3 il derby contro il connazionale Tommy, diventando il favorito numero uno per la vittoria e alimentando le speranze (seppur remote) di qualificazione alle Atp Finals. In semifinale,sfiderà un altro americano, vale a dire Marcos Giron, partito addirittura dalle qualificazioni, che a 30 anni ha raggiunto il risultato più prestigioso della carriera. Decisivo il successo per 6-1 6-4 ai danni di Felix ...