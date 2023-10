ATP Tokyo 2023 | risultati 20 ottobre | continua la favola di Shintaro Mochizuki! In semifinale derby Shelton-Giron

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il torneo ATP 500 diha visto andare in scena nella giornata odierna tutti i quarti di finale del tabellone di singolare maschile dei Japan Open Tennis Championships: in un main draw privo di italiani, non sono mancate comunque le sorprese. Nella parte altaladella wild card di casa, il nipponicoMochizuki, che piega in tre set l’australiano Alexei Popyrin per 7-5 2-6 7-5, ed inaffronterà il russo Aslan Karatsev, che liquida l’altro australiano Alex De Minaur, numero 4 del seeding, con un perentorio 6-3 6-2. Nella parte bassa ilstatunitense sorride a Ben, il quale elimina il connazionale Tommy Paul, testa di serie numero 5, per 7-6 (4) 6-3 e nel penultimo atto giocherà contro un altro ...