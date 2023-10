Atp Anversa 2023 | programma e ordine di gioco semifinali sabato 21 ottobre

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’die ildelledel torneo Atp 250 di, di scena21sul cemento indoor della città belga. Ad aprire le danze nella penultima giornata sarà Alexander Bublik: l’estroso kazako, numero 3 del seeding, affronterà per un posto in finale il tedesco Maximilian Marterer che ha iniziato il suo cammino addirittura dalle qualificazioni. A seguire sarà la volta della testa di serie numero uno, Stefanos Tsitsipas, atteso da uno tra Arthur Fils e Juan Pablo Varillas. IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI COPERTURA TV L’didelleCampo Centrale, a partire dalle 15:30 (3) Bublik vs (Q) Marterer Non prima delle 17:30 (1) Tsitsipas vs Fils/Varillas ...

Il kazako ancora troppo esperto per la speranza di Francia, il tedesco non concede nulla al coriaceo francese All' European Open diin scena primi due quarti di finale e la semifinale della parte bassa del tabellone è definita. [3] A. Bublik b. [Q] G. Mpetshi Perricard 6 - 4 4 - 6 6 - 2 Alexander Bublik supera con ...

