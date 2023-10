Atletica | Claudio Stecchi | “La tecnica di Duplantis non è imitabile Voglio i 5 | 90 | in Italia è dura fare asta”

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pronto per ricominciare. Ci si prepara a una stagione piuttosto importante. Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ormai all’orizzonte e per chi come, già in possesso del minimo nel salto con l’, c’è la possibilità di prepararsi all’annata nel migliore dei modi. Dopo una meritata fase di stacco, concedendo a un po’ di tempo libero a New York, l’atleta azzurro farà ritorno inper pianificare la propria tabella di marcia con il tecnico Giuseppe Gibilisco. Nell’ultima puntata di Athletic2U, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Ferdinando Savarese,ha raccontato in primis come abbia affrontato la sua fase di stacco dalle gare: “La mia ultima gara è stata il 3 settembre a Berlino. Da quel momento ho avuto una fase di down completo. Del resto, avevo gareggiato in ...