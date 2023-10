Athletic Bilbao | UFFICIALE il rinnovo di un centrocampista

...Calcio / Barcellona / Xavi Hernandez / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista del match della sua squadra contro l'...

Ufficiale: Athletic Bilbao, Unai Gomez rinnova fino al 2028 Alfredo Pedullà

Athletic Bilbao-Almeria: quote e pronostico dell'anticipo della Liga La Gazzetta dello Sport

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Marcia a pieno ritmo l'ultimo Real di Carlo Ancelotti grazie alla straripante vena di Bellingham, che sembra in grado di contendere a Mbappè e Haaland lo scettro di erede di Messi e Ronaldo.