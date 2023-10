Atalanta | Pagliuca arriva a Bergamo | non solo mercato | chiarimenti con Gasperini

Commenta per primo Stephen, il co - presidente di, arriva oggi a Bergamo . Non solo per il 116° compleanno dei nerazzurri, che festeggeranno anche domenica alle 18 al Gewiss Stadium contro il Genoa e con l'...

Le parole di Luca Percassi e la visita di Pagliuca: vicinanza e lavoro costante Prima Bergamo

Gasperini in bilico Dall'Arabia al Genoa, il mister svela tutto e Pagliuca vuole vederci chiaro Tutto Atalanta

Stephen Pagliuca, il co-presidente di Atalanta, arriva oggi a Bergamo. Non solo per il 116° compleanno dei nerazzurri, che festeggeranno anche domenica alle 18 al Gewiss Stadium contro il Genoa e con ...Continua la preparazione dell’ Atalanta in vista del prossimo impegno di campionato, vale a dire la gara con il Genoa in programma domenica 22 ottobre alle ore 18, al Gewiss Stadium e valida come nona ...