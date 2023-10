(Di venerdì 20 ottobre 2023) Associazione Luca Coscioni ed Eumans hanno portato per la prima volta in Italia uno strumento di democrazia partecipativa già sperimentato all'estero. Siamo stati all’, dove si è parlato di genitorialità sociale

MILANO - "E adesso basta! Quest'scrive quello che vuole chi l'ha promossa". Si infervora la signora Anna, capelli brizzolati, smalto verde acqua, unica di tutta la platea a essere contraria alla gestazione per altri. "Io ...

Assemblea civica di persone estratte a sorte che parlano di temi politici, a cosa serve WIRED Italia

Oltre 230 persone si sono iscritte all'Assemblea civica estratta a ... Associazione Luca Coscioni

Prima assemblea civica organizzata dall'associazione Luca Coscioni: tra scontri accesi e dibattiti, 50 persone estratte a sorte si cimentano in un esperimento mai rodato in Italia. E, con qualche ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...