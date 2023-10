Ascolti tv ieri | Grande Fratello cresce grazie a Striscia | boom Affari Tuoi

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Glitv di, giovedì 19 ottobre 2023, hanno fatto registrare una crescita per la dodicesima puntata disu Canale 5: 2.530.000 telespettatori, share del 18.7%. Nonostante questo leggero rialzo, ad avere la meglio è stata Blanca 2 su Rai1 vista da 3.970.000 telespettatori, 22.8% di share. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha battuto Piazza Pulita su La7: 948.000 telespettatori, 6.5% di share, contro i 760.000 spettatori, 5.6%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 film Shark il Primo Squalo 1.348.000, 7.4% Rai3 Splendida Cornice 826.000, 4.8% Rai2 doc Via Poma, un Mistero Italiano 535.000, 2.9% NOVE Only Fun – Comico Show 432.000, 2.3% Tv8 Cucine da Incubo 293.000, 1.5%.