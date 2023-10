Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 19 ottobre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 20 ottobre 2023)TV: idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Blanca 2 ha totalizzato 3970 spettatori (22,85% di share). La puntata del reality show Grande Fratello su Canale5 ha conquistato in media 2530 spettatori (share 18,72%). Il film Shark – Il Primo Squalo su Italia1 ha realizzato in media 1348 spettatori (7,45%); su Rai2 il documentario Via Poma – Un mistero italiano ha portato a casa 535 spettatori (2,92%) e quello di N.C.I.S. Hawai’i 714 (4,38%), mentre la puntata dello show Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 826 spettatori (4,80%) e a seguire il film Fortapasc 307 (2,20%). Su Rete4 la ...