ASCOLTI TV 19 OTTOBRE 2023 | BLANCA 2 22 | 6% | RISALE IL GRANDE FRATELLO 18 | 7% | I TALK TRA DEL DEBBIO 6 | 6% E FORMIGLI 5 | 7% | OTTIMA ITALIA 1 7 | 5% | SPLENDIDA CORNICE 4 | 8% GEO DI NUOVO VICINO A POMERIGGIO 5

(Di venerdì 20 ottobre 2023)TV 19·Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – 826 18.50Storiene – 765 18.20Storiene – 847 16.30È Sempre Mezzogiorno! – 1532 16.10Tg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – 1373 11.72La Volta Buona – 1354 14.05Il Paradiso delle Signore – 1608 19.41Pres. La Vita in Diretta – 1623 19.17La Vita in Diretta – 1983 19.64Reazione a Catena – 3212 23.90Reazione a Catena – 4577 27.75Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – 4547 23.13 + 4958 23.962 – 3970 22.85Porta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – 2659 21.17Terra Amara – 2662 22.49Uomini e Donne – 2451 24.78 + 1706 19.96Amici di Maria De Filippi – 1516 18.34La Promessa ...

